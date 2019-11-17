Son Dakika Haberleri: "Gaziantep Tanıtım Günleri" etkinliği
Son Dakika Güncel 'Gaziantep Tanıtım Günleri' etkinliği - Son Dakika

"Gaziantep Tanıtım Günleri" etkinliği

6 saat önce

Kastamonu'da düzenlenen "Gaziantep Tanıtım Günleri" etkinliğinde, şehrin birbirinden farklı lezzetleri ve kent kültürü tanıtılıyor.

Kastamonu'da düzenlenen "Gaziantep Tanıtım Günleri" etkinliğinde, şehrin birbirinden farklı lezzetleri ve kent kültürü tanıtılıyor.

Kuzeykent Fuar Alanı'nda cuma günü başlayan etkinlikte, baklava, salça, baharat, kuru yemiş, lahmacun gibi yemeklerin yanı sıra bakır ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu, sirk gösterileri düzenlendi.

Organizasyon sorumlusu Ekrem Doğan, AA muhabirine, etkinliğin Gaziantep Dernekler Konfederasyonunca düzenlendiğini söyledi.

Gaziantep'i tanıtmak amacıyla yola çıktıklarını anlatan Doğan, "Etkinlik beklediğimiz gibi geçiyor. 50 bin ziyaretçi hedefi koymuştuk ama üçüncü günde olmamıza rağmen yarısından fazlasına ulaşmış bulunmaktayız. Kastamonulular bizi sıcak karşıladı. Baklavalarımız, kadayıflarımız, baharatlarımızla herkesi etkinliğimize bekliyoruz. Cuma, cumartesi ve pazar günleri sıra gecelerimiz olacak." diye konuştu.

Etkinliği ziyaret eden Asiye Olcay Bülbül ise Kastamonu'ya Kahramanmaraş'tan geldiğini söyledi.

Kastamonu'nun tarihi ve doğal güzellikleriyle çok güzel bir şehir olduğunu anlatan Bülbül, "Etkinlikte içli köfte, baharatlar, salça, tatlı gibi bir çok ürün var. Bir çoğunun tadına baktık. Hepsi de çok güzeldi." dedi.

Gastronomi şehrinden gelen yaklaşık 100 kişilik ekiple düzenlenen etkinlik, 24 Kasım'a kadar devam edecek.

Gaziantep Tanıtım Günleri etkinliği

Kastamonu, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 07:44 Kaynak: AA
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