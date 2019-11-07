Gaziantep Tanıtım Günleri'ne Bilecikli esnaflardan tepki geldi

Bilecik'te düzenlenen Gaziantep Tanıtım Günleri'ne Bilecikli esnaflar tepki gösterirken, orada satılan ürünlerin kendilerinde de olduğunu belirterek çoğu ürününde Gaziantep yöresine ait olmadığı iddia ettiler.



Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Kapalı Pazarı'nın giyim bölümünde düzenlenen Gaziantep Tanıtım Günleri'nde Gaziantep'e özgü birçok ürün görücüye çıkarken, Bilecik halkı fiyatlardan, Bilecik esnafı ise düzenlenen etkinliğe tepki gösterdi. Fiyatların pahalı olmasına Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri müdahale ederken, açıkta ve etiketsiz ürünler için gerekli şikayetler yapıldı.



"Adı Gaziantep tanıtım günü ama içeriden her ilden satıcı var"



Konu hakkında açıklama yapan Bilecik Yiyecek Maddesi Satan Esnaflar Odası Başkanı Ahmet Subaşı, Gaziantep Tanıtım Günleri'nde açıkta ve etiketsiz satılan ürünler için gerekli mercilere başvuruları yaptıklarını anlatarak, "Burada satılan Anada, Urfa gibi Gaziantep'e özgü gösterilen ürünler Bilecikli esnaflarımızda da mevcut ve bu ürünler o yöreye ait değil. Ben alanı gezdiğimde Hatay'dan içli köfteci, Afyon'dan sucukçu, Kayseri'den pastırmacılar vardı. O yöreye ait benim gördüğüm bakırcı, baharatçılar, bir kaç yöresel ürünler satan esnaf gördüm. Bu durum beni üzdü. Burada satılan çoğu ürün Bilecikli esnafımızda da var. Bizler geçen yıllarda olduğu gibi bu tür etkinliklere karşı çıkmıyoruz. Böyle bir tanıtım günü düzenlenecekse Bilecikli esnaflarımız düzenlesin. Geçen yıl bu tür olaya izin verilmemiş, bu yıl izin verilmesine bizler esnaflar olarak üzüldük. Halkımızı Bilecik'te bulamadığı ürünü bu tür tanıtım günlerinden alsın ama Bilecik'te olan ürünleri Bilecikli esnafımızdan alsın" dedi. - BİLECİK