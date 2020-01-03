Gaziantep tarihinin ihracat rekor kırdı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep'ten 2019 yılında toplam 7 milyar 471 milyon 843 bin dolar ihracat gerçekleştirildiğini belirterek," İhracatta geçen yıla oranla yüzde 7,7 artış yakalayarak tarihi bir rekora imza atan ihracatçılarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.



GTB Başkanı Mehmet Akıncı, yaptığı açıklamada, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan 2019 yılı ihracat rakamlarına göre, Gaziantep'in 2019 yılında toplam 7 milyar 471 milyon 843 bin dolar ihracat gerçekleştirerek, Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 6'ncı şehri olduğunu ifade etti.



Açıklanan rakamın Gaziantep için tarihi bir rekor olduğuna işaret eden Akıncı, "Gaziantep son 6 yıldır toplam ihracatta 6,5- 7 milyar dolar seviyelerinde yer alıyordu. 2019 yılından beklentimiz ve öngörülerimiz 7 milyar dolar olan kritik ihracat eşiğinin aşılması yönündeydi. İhracatçılarımız bu sene aralık ayında 624 milyon 694 bin dolarlık bir ihracat gerçekleştirerek 2019 yılını toplamda 7 milyar 471 milyon 843 bin dolarlık tarihi bir rekorla geride bırakma başarısı gösterdi. İhracatta başarı hikayelerine bir yenisini daha ekleyen tüm ihracatçılarımızı ve emeği geçenleri gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.



Gaziantep'in, Türkiye'nin ihracatta lokomotif illeri arasında yer almaya devam ettiğini ve istikrarlı yükselişini 2020 yılında da sürdüreceğine inançlarının tam olduğunu kaydeden Akıncı, "2019'un son çeyreğinden itibaren dengelenme ve büyüme sürecine giren ülke ekonomimiz yakaladığı bu olumlu havayı 2020 ve daha sonraki yıllara kararlılıkla taşıyacaktır. Ulusal çapta yakalanan bu büyüme trendi şehir ihracatımıza da yıl içerisinde pozitif etkiler sağlayacaktır. Üreten, istihdama katkı sağlayan ve ihracatını her geçen gün daha da geliştiren Gazi şehrimiz, katma değeri yüksek ürünlerle ve özellikle ileri teknoloji ürün ihracatı ile bu başarısını çok daha üst noktalara taşıyacaktır" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP