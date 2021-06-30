Üye Girişi
Gaziantep'te 1.5 milyon liralık yalıtım vurgunu - Son Dakika

Gaziantep'te 1.5 milyon liralık yalıtım vurgunu

30.06.2021 10:46

- 200 kişiyi yalıtım yapma vaadiyle 1.5 milyon lira dolandırdılar Gaziantep'te 1.5 milyon liralık yalıtım vurgunu Site yöneticisi: "Biz fabrika işçisiyiz, paramızı geri ödesinler" Gaziantep'te bir sitede bulunan apartmanlardan yalıtımlarını yapmak için yaklaşık 1.

- 200 kişiyi yalıtım yapma vaadiyle 1.5 milyon lira dolandırdılar

Gaziantep'te 1.5 milyon liralık yalıtım vurgunu

Site yöneticisi: "Biz fabrika işçisiyiz, paramızı geri ödesinler"

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir sitede bulunan apartmanlardan yalıtımlarını yapmak için yaklaşık 1.5 milyon lira para toplayan yalıtım firmasının sahipleri, işi bitirmeden topladıkları paraları alarak kaçtı. Firma bu yöntemle yaklaşık 200 kişiyi dolandırırken, dolandırılan sitenin yöneticisi Mehmet Kınacı, "Biz emekçi insanlarız, fabrika işçisiyiz. ya yapsınlar ya da paramızı geri ödesinler" diye isyan etti.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Merveşehir Mahallesi'nde bulunan bir sitenin sakinleri apartmanlarına ısı yalıtım yaptırmak için Türk Yapı isimli firmayla anlaştı. Site sakinleri anlaştıkları firmaya ödemeleri gereken 1.5 milyon lirayı iş başında peşinen ödedi. Sitede bulunan sadece bir apartmanı tam bitiren firma yetkilileri, diğer 4 apartmanın yalıtımını yapmaya başladıktan sonra ortadan kayboldu. Yalıtım yapmaya başladıkları apartmanlara kurdukları asansörler ile bina için kullanacakları malzemeleri sitede bırakarak kaçan firma yetkilileri apartmanları o halde bıraktı. Sitedeki 4 apartmanda bulunan 50 daireden daire başı 5 bin 500 lira alan yalıtım firması, yaklaşık 1.5 milyon liralık vurgun yaptı.

4 apartmandan 1.5 milyon lira para vurdular

Firma yetkililerinin işi bırakıp kaçmasının ardından ellerindeki sözleşme ve dekontlar ile Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan yaklaşık 200 mağdur, firma yetkililerinin gereken cezayı bulmasını istiyor. Site yöneticisi Mehmet Kınacı evlerinin kışın sıcak, yazın serin olmasını istediklerini dile getirerek, "Biz emekçi insanlarız, fabrika işçisiyiz. ya yapsınlar ya da paramızı geri ödesinler" dedi.

"Ya yapsınlar ya da paramızı geri ödesinler

Türk Yapı ismindeki bir firmayla apartmanlarına yalıtım yapmak için anlaştıklarını aktaran site yöneticisi Mehmet Kınacı, firmanın sitede bulunan sadece bir apartmanı tam bitirdiğini kaydetti. Firma sahiplerinin Mehmet, Mustafa ve Ahmet Ağrı olduğunu paylaşan Kınacı, "Paramızı peşin aldılar. Az bir iş yapıp bırakıp kaçtılar. Şirketlerini de iflas göstermişler. Adamları bulamıyoruz. Antep'i terk etmişler. Şuan da çok mağduruz. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına bütün mağdurlar suç duyurusunda bulundu. Ancak şimdiye kadar bir dönüş olmadı. Biz emekçi insanlarız, fabrika işçisiyiz. ya yapsınlar ya da paramızı geri ödesinler. Dekontlarımız var. Bu firma sahtekarmış. Bizim apartmanlara az bir şey başlayınca para toplamaya çıktılar. Bizi kandırdılar. Bizde inandık. Biliyorsunuz bizim halkımız saftır. Bizde hemen verdik. Kışın sıcak, yazın serin olsun istedik" diye konuştu.

"İnsanlar kurban paralarını bu firmaya verdiler"

Firmanın sitedeki bir apartmanı tam bitirmesine aldandıklarını ifade eden mağdur Sait Bozkurt ise, sitede 4 binanın dolandırıldığını söyledi. Her binadan yaklaşık 350 bin lira para topladıklarını paylaşan Bozkurt, "Devlet büyüklerine sesleniyoruz. Adaletin olduğuna güveniyoruz. Bizim mağduriyetimiz giderilsin. İnsanlar Kurban Bayramı üzeri Kurban parasını verdiler. Ben şahsen altın borç edip o şekilde ödedim. Yüzlerce mağdur var. Dört bina var. Her birinde 50 daire var. Her binadan yaklaşık 350 bin lira para toplandı. Sadece bir apartmanı göz boyamak için tam bitirdiler. Ardından bizim apartmanlara başladılar. Ama bizim apartmanların çok az bir kısmını yaptılar. Burada oturanların yüzde 70'i fabrika işçisi bu insanlar çoluk çocuklarının rızkını bu firmaya verdiler" dedi.

"Bu meslek haline getirmişler"

Dolandırılan site sakinlerinden Cuma Solak'ta firmanın apartmanlarının dış cephesini yapıp içindeki işleri yapmadan kaçtıklarını belirterek, "İçinin hiçbir işini yapmadılar. Sürekli bizi oyaladılar. Söz verdiler ama yerine getirmediler. Herkes mağdur. Bunlar Giresun'da, Konya'da, Trabzon'da da aynı şekilde dolandırıcılık yapmışlar. Bunu meslek haline getirmişler. Biz gereken yerlere başvurduk ama bir dönüş olmadı. Biz bu sorunun çözüme ulaştırılmasını bekliyoruz. Burada oturan herkes işçidir. Yazık, günah değil mi? Bizleri mağdur ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Gaziantep'te 1.5 milyon liralık yalıtım vurgunu
Gaziantep'te 1.5 milyon liralık yalıtım vurgunu
Gaziantep'te 1.5 milyon liralık yalıtım vurgunu
Gaziantep'te 1.5 milyon liralık yalıtım vurgunu
Gaziantep'te 1.5 milyon liralık yalıtım vurgunu
Gaziantep'te 1.5 milyon liralık yalıtım vurgunu
Gaziantep'te 1.5 milyon liralık yalıtım vurgunu

Mehmet Kınacı, Gaziantep, Fabrika, Emekçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 1.5 milyon liralık yalıtım vurgunu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Düşüşüne devam eden altının gram fiyatı 491 lira seviyesinden işlem görüyor 11:12 Düşüşüne devam eden altının gram fiyatı 491 lira seviyesinden işlem görüyor Kamu kurumlarında taşıt sayıları yüzde 20 düşecek 11:05 Kamu kurumlarında taşıt sayıları yüzde 20 düşecek Kanserle mücadele eden şarkıcı Şimal, müjdeyi peruğunu çıkararak verdi 10:42 Kanserle mücadele eden şarkıcı Şimal, müjdeyi peruğunu çıkararak verdi
Türkiye, Avusturya'da yakalanan Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesini istedi 09:58 Türkiye, Avusturya'da yakalanan Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesini istedi Şeyma Subaşı'nın paylaşımında Melisa'nın 'Protez tırnakları' tartışma yarattı 08:11 Şeyma Subaşı'nın paylaşımında Melisa'nın 'Protez tırnakları' tartışma yarattı 1 Temmuz'dan itibaren kamuda uygulanacak mesai saati ve izinler, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile belirlendi 08:04 1 Temmuz'dan itibaren kamuda uygulanacak mesai saati ve izinler, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile belirlendi
İsveçli futbolcunun insanlık dışı faulüne futbolseverlerden tepki yağdı 00:14 İsveçli futbolcunun insanlık dışı faulüne futbolseverlerden tepki yağdı Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'dan cinsel istismar itirafı: Pedofili bir adamın torunuyum 23:16 Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'dan cinsel istismar itirafı: Pedofili bir adamın torunuyum

Son Dakika Haberleri
11:16 ABD'deki felaket göz göre göre gelmiş! Çöken 12 katlı binanın çatlaklarını 36 saat önce fotoğraflayarak yetkililere bildirmiş
11:12 Düşüşüne devam eden altının gram fiyatı 491 lira seviyesinden işlem görüyor
11:05 Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış
10:57 Meral Akşener, Elmalı davasıyla ilgili konuştu: HSK soruşturması doğru yönde atılmış bir adımdır
10:48 Dolar, güne düşüşle başladı! 8,70'ten işlem görüyor
10:36 Yıllarca işkence çekti! Kocası karnındaki bebeği daire karşılığında satmaya çalıştı, kabul etmeyince eniştesinden hamile kalmasını istedi
10:23 Avusturya'da yakalanan Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesini istedi
10:08 Son Dakika: Mayıs ayında ihracat %65,7, ithalat %54 arttı
10:03 Kanada'daki rekor sıcak hava dalgası yüzünden onlarca kişi hayatını kaybetti! ABD'de asfalt resmen eridi
10:00 Bilim Kurulu bugün bir araya geliyor! Gündemde Delta varyantı ve 3. doz aşılar var
ABD'deki felaket göz göre göre gelmiş! Çöken 12 katlı binanın çatlaklarını 36 saat önce fotoğraflayarak yetkililere bildirmiş ABD'deki felaket göz göre göre gelmiş! Çöken 12 katlı binanın çatlaklarını 36 saat önce fotoğraflayarak yetkililere bildirmiş         
11:16
Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış         
11:06
Meral Akşener, Elmalı davasıyla ilgili konuştu: HSK soruşturması doğru yönde atılmış bir adımdır Meral Akşener, Elmalı davasıyla ilgili konuştu: HSK soruşturması doğru yönde atılmış bir adımdır         
10:58
Yıllarca işkence çekti! Kocası karnındaki bebeği daire karşılığında satmaya çalıştı, kabul etmeyince eniştesinden hamile kalmasını istedi Yıllarca işkence çekti! Kocası karnındaki bebeği daire karşılığında satmaya çalıştı, kabul etmeyince eniştesinden hamile kalmasını istedi         
10:36
Kamuda tasarruf dönemi başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı Kamuda tasarruf dönemi başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı         
09:55
Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi, 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi, 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı         
08:05
EURO 2020'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu EURO 2020'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu         
00:37
Elmalı'daki skandalın ardından oyuncu Seray Kaya da istismarcısını ifşa etti Elmalı'daki skandalın ardından oyuncu Seray Kaya da istismarcısını ifşa etti         
00:02
İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı         
22:43
Şort giyen genç kıza sokakta sözlü saldırı! Babasına da hakaret edildi Şort giyen genç kıza sokakta sözlü saldırı! Babasına da hakaret edildi         
21:05
Taylan Antalyalı, Serenay Sarıkaya'nın büyük hayranı çıktı: Tanıştırın beni onunla Taylan Antalyalı, Serenay Sarıkaya'nın büyük hayranı çıktı: Tanıştırın beni onunla         
19:08
Eşi tarafından şiddet görüp, kaynar suyla yakılan kadın: Yarım kalan işini tamamlayacak Eşi tarafından şiddet görüp, kaynar suyla yakılan kadın: Yarım kalan işini tamamlayacak         
18:40
Uçurumdan düşen Elif'in, Uçurumdan düşen Elif'in, "İtildi mi, atladı mı?" incelemesi sürerken arkadaşlarının Elif'i dövdüğü anlar ortaya çıktı         
18:35
Bakan Soylu'ya hakaretten aldığı cezaya itiraz eden öğrenci, hakimden tepki aldı Bakan Soylu'ya hakaretten aldığı cezaya itiraz eden öğrenci, hakimden tepki aldı         
17:33
Elmalı davasında istismar edilen iki kardeşin, tahliye edilen anne ve üvey babası, ifadelerinde çocukları suçlamış Elmalı davasında istismar edilen iki kardeşin, tahliye edilen anne ve üvey babası, ifadelerinde çocukları suçlamış         
16:15
Korkunç kazada babasını kaybetti, çaresizce başında ağladı Korkunç kazada babasını kaybetti, çaresizce başında ağladı         
15:48
Lüks rezidansta korkunç olay! Çıplak halde bulunan kadının tırnağındaki DNA sır perdesini araladı Lüks rezidansta korkunç olay! Çıplak halde bulunan kadının tırnağındaki DNA sır perdesini araladı         
15:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2021 11:35:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep'te 1.5 milyon liralık yalıtım vurgunu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement