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1,5 milyon TL'lik film gibi kuyumcu soygunu - Son Dakika

1,5 milyon TL'lik film gibi kuyumcu soygunu

25.01.2022 15:10
1,5 milyon TL'lik film gibi kuyumcu soygunu

Gaziantep'te bir kuyumcuya giren 4 hırsız, kuyumcunun kasasında bulunan 1,5 kilo altını 10 saatlik soygunla çalarak kayıplara karıştı.

Gaziantep'te bir kuyumcuya giren 4 hırsız, kuyumcunun kasasında bulunan 1,5 kilo altını 10 saatlik soygunla çalarak kayıplara karıştı. Okulun bahçe duvarını delerek kuyumcunun yanındaki mağazaya giren hırsızlar, dükkanın lavabo duvarını kırarak kuyumcuya girdi. Polis, film gibi soygunla 1,5 milyon liralık altını çalan hırsızları arıyor.

Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Gaziler Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, caddenin arka tarafındaki Cumhuriyet İlkokulu'nun bahçesine gelen 4 hırsız, 20.00 sıralarında bahçe duvarını kırarak kuyumcunun yan tarafındaki ayakkabı mağazasına girdi. Bu defa mağazanın lavabo duvarını kıran hırsızlar, İbrahim Halil İdiz'e ait kuyumcu dükkanına ulaştı. Kuyumcunun çelik kasasını patlatan hırsızlar, kasada bulunan 1,5 kilo altını çaldı. Yaklaşık 10 saat sonra 06.15 sıralarında girdikleri yoldan çıkan 4 hırsız, 1,5 kilo altınla kayıplara karıştı.

KUYUMCU BÜYÜK ŞOK YAŞADI

Sabah saatlerinde dükkanını açan kuyumcu sahibi gördüğü manzarayla büyük şok yaşadı. Kasanın boşaltıldığını gören İbrahim Halil İdiz, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Asayiş ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Hırsızların girdiği kısımlardan parmak izi örnekleri alan ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

FİLM GİBİ SOYGUN KAMERADA

Hırsızların film gibi soygunu ayakkabı mağazasındaki güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Duvarı kırarak mağazaya giren hırsızın kamerayı ayakkabı kutusu kapağıyla kapatması anbean görüntülendi. Yüzünü kapatmak için maske kullanan hırsızın elindeki telsiz dikkat çekti. Hırsızların güvenlik kameralarını görüntülenmemek için kapatmaları görüntülere yansıdı.

"1,5 Milyon Liralık Altın Çalmışlar"

Soygunu anlatan ayakkabı mağazası sahibi İbrahim Çelik, "Okul bahçesindeki ince yoldan gelerek demir parmaklıkları kesmişler. Bizim iş yerimizin duvarına gelmiş. İş yerimizin duvarındaki demir kontrplak ve tahtayı keserek duvarı deliyorlar. Lavabo duvarındaki 4 briketlik alanı kırıyorlar. Oradan da kuyumcuya girip kasayı açıyorlar. Kuyumcunun 1,5 milyon liralık altınını çalmışlar" ifadelerini kullandı.

Soygunla ilgili tahkikat başlatan polis ekiplerinin 4 hırsızı yakalamak için çalışması sürüyor.

(Muhammet Abdulkadir Esen - Said Vakkas Yağcı/ İHA)

1,5 milyon TL'lik film gibi kuyumcu soygunu
1,5 milyon TL'lik film gibi kuyumcu soygunu
1,5 milyon TL'lik film gibi kuyumcu soygunu
1,5 milyon TL'lik film gibi kuyumcu soygunu
1,5 milyon TL'lik film gibi kuyumcu soygunu
1,5 milyon TL'lik film gibi kuyumcu soygunu
1,5 milyon TL'lik film gibi kuyumcu soygunu
1,5 milyon TL'lik film gibi kuyumcu soygunu
1,5 milyon TL'lik film gibi kuyumcu soygunu
1,5 milyon TL'lik film gibi kuyumcu soygunu
1,5 milyon TL'lik film gibi kuyumcu soygunu
1,5 milyon TL'lik film gibi kuyumcu soygunu
1,5 milyon TL'lik film gibi kuyumcu soygunu
1,5 milyon TL'lik film gibi kuyumcu soygunu
1,5 milyon TL'lik film gibi kuyumcu soygunu
1,5 milyon TL'lik film gibi kuyumcu soygunu
1,5 milyon TL'lik film gibi kuyumcu soygunu
1,5 milyon TL'lik film gibi kuyumcu soygunu
1,5 milyon TL'lik film gibi kuyumcu soygunu

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Gaziantep, Kuyumcu, Polis, Film, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 1,5 milyon TL'lik film gibi kuyumcu soygunu - Son Dakika


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