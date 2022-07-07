Duruşma savcısı, otopsi raporunda bebeğin kafatasında kırıklar meydana geldiğini ve dinlenen tanıklar ile tüm dosya kapsamı itibarıyla sanığın öldürme kastıyla hareket ettiğini belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Doktor cinayeti sonrası tartışma yaratan Valisi Davut Gül sessizliğini bozdu: Soğukkanlı işlenmiş bir cinayet olduğu için sağlıkta şiddetin ötesinde

Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te 1,5 yaşındaki kızını darbederek ölümüne neden olan babaya müebbet hapis - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.