Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te 1 ayda, aranan 330 şüpheli yakalandı
Son Dakika Güncel Gaziantep'te 1 ayda, aranan 330 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te 1 ayda, aranan 330 şüpheli yakalandı

6 saat önce

GAZİANTEP'te polisin 1 ayda yaptığı çalışmalarda, kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 330 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te 1 ayda, aranan 330 şüpheli yakalandı, System.String[]

GAZİANTEP'te polisin 1 ayda yaptığı çalışmalarda, kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 330 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Ekim ayı boyunca aranan kişilere yönelik yaptığı çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 330 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin 71'inin ev ve işyerinden hırsızlık, 10'un dolandırıcılık, 13'ünün yağma, 8'inin yankesicilik, 4'ünün kasten öldürme, 5'inin cinsel suçlar ve 219'unun da kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hakaret, yaralama, cezaevinden firar, kaçakçılık ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlarından arandığı belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 330 şüpheli tutuklandı.

Şüphelilerin toplamda 745 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 01:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'a yönelik azil soruşturması sürüyor! İki yetkilinin ifade metinleri yayınlandı
"KHK bir faciadır" çıkışıyla tepki çeken Arınç'la ilgili YİK toplantısında dikkat çeken görüntü Yapımcı Raci Şaşmaz'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi, nitelikli dolandırıcılıktan yargılanacak Mansur Yavaş'tan öğrencilere bir müjde daha! Öğrenci kartında yaş sınırlaması kaldırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 20:25:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te 1 ayda, aranan 330 şüpheli yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]