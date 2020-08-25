Gaziantep'te 1 günde 2 bin 24 kişiye 'koronavirüs' cezası - Son Dakika

GAZİANTEP'te, dün yapılan denetimlerde, koronavirüs tedbirlerine uymayan 2 bin 124 kişiye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirlerinin uygulanmasına yönelik denetimlerin sürdürüldüğü belirtildi. Polis ekipleri tarafından kent genelinde dün yapılan denetimlerde, maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği belirlenen 2 bin 124 kişiye idari para cezası kesildi. Denetimlerde ayrıca karantina hükümlerini ihlal ettiği belirlenen 21 kişi hakkında da işlem yapıldı.