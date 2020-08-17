Gaziantep'te 1 günde 2 bin 546 kişiye 'koronavirüs' cezası - Son Dakika

GAZİANTEP'te, dün koronavirüs tedbirlerine uymadığı belirlenen 2 bin 546 kişiye idari para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Ekiplerin dün yaptığı denetimlerde, sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 2 bin 546 kişi tespit edildi. Polis ekipleri, tedbirlere aykırı hareket eden bu kişilere idari para cezası uyguladı. Kentte denetimler kapsamında polisler tarafından kontrol edilen 394 iş yerinde ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.