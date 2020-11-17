Gaziantep'te 1 günde 633 kişiye 'koronavirüs' cezası - Son Dakika

GAZİANTEP'te, dün koronavirüs tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 633 kişiye idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün kent genelinde koronavirüs denetimleri yapıldı. Kontrollerde sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal eden 633 kişiye 900'er lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerde ayrıca karantina hükümlerine aykırı davrandığı belirlenen 21 kişi ise 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulanarak, yurda yerleştirildi.