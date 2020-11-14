Gaziantep'te 1 günde 647 kişiye 'koronavirüs' cezası - Son Dakika

GAZİANTEP'te, dün koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 647 kişiye idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce kent genelinde dün yapılan denetimlerde, koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 647 kişiye 900'er lira idari para cezası uygulandı. Kontrollerde, karantina adreslerini terk ettiği belirlenen 20 kişi de 3 bin 150'şer lira ceza uygulanarak, yurda yerleştirildi.