Gaziantep'te 1 haftada 33 uyuşturucu taciri tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te 1 haftada uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarla 73 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 33 kişi tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 haftada uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptıkları operasyonlarla uyuşturucu satıcısı olduğu belirlenen 73 şüpheli yakalayarak gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 33'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekipler, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon ve çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. - GAZİANTEP