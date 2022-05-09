Gaziantep'te 1 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 1 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Narko alan uygulamasında durdurulan bir araçta yapılan aramada,1 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu ile 5,12 gram kokain ele geçirildi.

Araçtaki R.K, gözaltına alındı.