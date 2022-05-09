Gaziantep'te 1 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te 1 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

09.05.2022 09:22
Gaziantep'te 1 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 1 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 1 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Narko alan uygulamasında durdurulan bir araçta yapılan aramada,1 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu ile 5,12 gram kokain ele geçirildi.

Araçtaki R.K, gözaltına alındı.

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sentetik uyuşturucu, Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 1 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te 1 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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