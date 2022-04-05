Gaziantep'te 1 kilo 450 gram metamfetamin ele geçti - Son Dakika

GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği operasyonda 1 kilo 450 gram metamfetamin ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, kimliği belirlenen şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 1 kilo 450 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, ismi açıklanmayan şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü.
Kaynak: DHA
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