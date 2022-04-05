Gaziantep'te 1 kilo 450 gram metamfetamin ele geçti - Son Dakika
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Gaziantep'te 1 kilo 450 gram metamfetamin ele geçti

05.04.2022 14:41
Gaziantep'te 1 kilo 450 gram metamfetamin ele geçti

GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği operasyonda 1 kilo 450 gram metamfetamin ele geçirildi.

GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği operasyonda 1 kilo 450 gram metamfetamin ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, kimliği belirlenen şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 1 kilo 450 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, ismi açıklanmayan şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü.


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Son dakika 3. sayfa: Polis 400 gram metamfetamin ele geçirdi Son dakika 3. sayfa: Polis 400 gram metamfetamin ele geçirdi Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 351 şüpheliden 48'i tutuklandı Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 351 şüpheliden 48'i tutuklandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Metamfetamin, Uyuşturucu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Gaziantep'te 1 kilo 450 gram metamfetamin ele geçti - Son Dakika
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