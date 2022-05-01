GAZİANTEP'TE 1 MAYIS KUTLANDI - Son Dakika
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GAZİANTEP'TE 1 MAYIS KUTLANDI

01.05.2022 15:08

GAZİANTEP'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, düzenlenen etkinlikte kutlandı.

GAZİANTEP'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, düzenlenen etkinlikte kutlandı.

Sabah saatlerinden itibaren polis ekipleri kutlamaların yapılacağı Kırkayak Parkı'nda önlemlerini alırken, sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin grupları da alana yürüyüş yaparak geldi. Kutlamaya gelen vatandaşlar üst aramasından geçirildikten sonra etkinlik alanına alındı. Şarkıların çalındığı alanda işçiler sloganlar atarak, halay çekti. Katılımcılara seslenen sendika temsilcileri işçilerin dayanışma içerisinde olması gerektiğini ifade etti.

GAZİANTEP'TE 1 MAYIS KUTLANDI
GAZİANTEP'TE 1 MAYIS KUTLANDI
GAZİANTEP'TE 1 MAYIS KUTLANDI
GAZİANTEP'TE 1 MAYIS KUTLANDI

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GAZİANTEP - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyor GAZİANTEP - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyor Eskişehir'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı Eskişehir'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

1 Mayıs, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP'TE 1 MAYIS KUTLANDI - Son Dakika


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