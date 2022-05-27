Gaziantep'te 10 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te 10 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi

27.05.2022 09:37

Gaziantep'te 10 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildiGAZİANTEP Gaziantep'te 2 araçta yapılan aramalarda 10 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gaziantep'te 10 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi

GAZİANTEP Gaziantep'te 2 araçta yapılan aramalarda 10 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 araca yönelik kaçak sigara operasyonu yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyon sırasında 2 araçta özel eğitimli dedektör köpek destekli arama yapıldı. Aramalarda 10 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Gaziantep'te 10 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi
Gaziantep'te 10 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi
Gaziantep'te 10 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi
Gaziantep'te 10 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi
Gaziantep'te 10 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 10 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika


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