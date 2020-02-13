Gaziantep'te 10 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

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Gaziantep'te 10 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
6 saat önce
Gaziantep'te yapılan çalışmalarda 10 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:16 Kaynak: İHA
Gaziantep'te yapılan çalışmalarda 10 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralarla ilgili 2 şüpheli şahıs yakalandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sigara kaçakçılarına yönelik operasyon yaptı. Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi'nde bulunan iki araca yapılan operasyonda 10 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralarla ilgili 2 şüpheli şahıs yakalandı.
Yakalanan şahıslar hakkında işlemlere başlandığı belirtildi. - GAZİANTEP
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