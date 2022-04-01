Gaziantep'te 10 kilo 450 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te 10 kilo 450 gram metamfetamin ele geçirildi

01.04.2022 09:52
Gaziantep'te 10 kilo 450 gram metamfetamin ele geçirildi

Gaziantep'te bir tır'a operasyon düzenleyen narkotimler tırın dorsesinin altındaki bir bölmeye gizlenmiş halde 10 kilo 450 gram metamfetamin ele geçirdi.

Gaziantep'te bir tır'a operasyon düzenleyen narkotimler tırın dorsesinin altındaki bir bölmeye gizlenmiş halde 10 kilo 450 gram metamfetamin ele geçirdi. Operasyonda tır sürücüsü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri narkotik suçların engellenmesi ile sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Narkotimleri yaptığı çalışmalar neticesinde kent merkezine yüklü miktarda uyuşturucu madde sokulacağı bilgisine ulaştı. Elde edilen istihbari bilgiler üzerine bir tır'ı teknik ve fiziki takibe aldı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler tır'a operasyon düzenledi.

GİZLENEN UYUŞTURUCUYU MAX BULDU

Operasyonda tır sürücüsü gözaltına alınırken narkotik dedektör köpeği max tırda detaylı arama yaptı. Tırın dorsesinin altındaki bir bölmeye gizlenen 10 kilo 450 gram metamfetamini dedektör köpek max buldu.

Operasyona ilişkin emniyet müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada uyuşturucu madde ticareti yapan ve geleceğin teminatı olan çocukları ve gençleri zehirlemeye çalışan şüpheliler hakkındaki mücadelenin kararlılıkla süreceği vurgulandı.

(Muhammet Abdulkadir Esen-İHA)

Gaziantep'te 10 kilo 450 gram metamfetamin ele geçirildi
Gaziantep'te 10 kilo 450 gram metamfetamin ele geçirildi
Gaziantep'te 10 kilo 450 gram metamfetamin ele geçirildi

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 10 kilo 450 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika


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