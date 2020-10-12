Gaziantep'te 10 kilo bonzai yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te 10 kilo bonzai yakalandı
12.10.2020 13:36
Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir kadının valizinde yaptıkları aramada 10 kilo bonzai maddesi ele geçirdi.
Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir kadının valizinde yaptıkları aramada 10 kilo bonzai maddesi ele geçirdi.
Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yaptıkları çalışma sonucunda Beylerbeyi Mahallesi Beykent Kavşağı civarında duran bir kadının şüpheli davranışlarda bulunması üzerine harekete geçti. Şüpheli kadının üzerini arayan polisler kadının valizinde yaptıkları aramada 10 kilo bonzai maddesi ele geçirdi.
Gözaltına alınan kadın hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP
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