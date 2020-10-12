Gaziantep'te 10 kilo bonzai yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te 10 kilo bonzai yakalandı

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir kadının valizinde yaptıkları aramada 10 kilo bonzai maddesi ele geçirdi.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir kadının valizinde yaptıkları aramada 10 kilo bonzai maddesi ele geçirdi. Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yaptıkları çalışma sonucunda Beylerbeyi Mahallesi Beykent Kavşağı civarında duran bir kadının şüpheli davranışlarda bulunması üzerine harekete geçti. Şüpheli kadının üzerini arayan polisler kadının valizinde yaptıkları aramada 10 kilo bonzai maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan kadın hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Son Dakika

Yakalanmamak için önlem alsalar da iki otele düzenlenen baskın fuhuş çetesinin sonu oldu

Telefona gelen linke tıkladı, hesabındaki bütün birikimini kaybetti

Para içinde yüzen Nusret Gökçe'nin çok çalışmaktan elleri nasır bağladı

Üniversiteli Eda'nın ölümüne neden olan sürücü: Geceleri uyanıp, ağlıyorum

"İçişleri Bakanı hangi cemaatten" başlıklı köşe yazısına Soylu'dan yanıt: Herhangi bir inanç grubunun eğitimini almadım

Kevin Mirallas'ın Gaziantep FK'ya transferi, dünyada büyük ses getirdi

Kayseri'de sulama kanalına düşen araçtan çıkartılan çocuk koltuğu görenleri kahretti

Hatay'daki yangınlarla ilgili HDP'den dikkat çeken çıkış: Lanetliyoruz