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Gaziantep'te 10 metrelik kuyuya düşen 2 tilki kurtarıldı - Son Dakika

Gaziantep'te 10 metrelik kuyuya düşen 2 tilki kurtarıldı

07.02.2022 10:19
Gaziantep'te 10 metrelik kuyuya düşen 2 tilki kurtarıldı

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde definecilerin kazdığı ileri sürülen kuyuya düşen 2 tilki, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde definecilerin kazdığı ileri sürülen kuyuya düşen 2 tilki, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Taşlı Mahallesi'nde definecilerin kazdığı iddia edilen yaklaşık 10 metrelik kuyuya düşen 2 tilkiyi fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Mahalleye yönlendirilen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, halatlarla indiği kuyudaki 2 tilkiyi halılara sararak yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından çıkarabildi.

Ekipler, durumlarını kontrol ettiği tilkileri doğaya bıraktı.

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112 Acil Çağrı, Gaziantep, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 10 metrelik kuyuya düşen 2 tilki kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te 10 metrelik kuyuya düşen 2 tilki kurtarıldı - Son Dakika
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