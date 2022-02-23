Gaziantep'te 10 milyon 380 bin liralık taklit ürün ele geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te 10 milyon 380 bin liralık taklit ürün ele geçirildi

23.02.2022 13:24
Gaziantep'te 10 milyon 380 bin liralık taklit ürün ele geçirildi

Gaziantep'te taklit ürün operasyonu düzenleyen polis ekipleri dünyaca ünlü markaların bire bir taklidi olan 10 milyon 380 bin liralık çanta ele geçirdi.

Gaziantep'te taklit ürün operasyonu düzenleyen polis ekipleri dünyaca ünlü markaların bire bir taklidi olan 10 milyon 380 bin liralık çanta ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde dünyaca ünlü markaların taklit ürünlerini satan iş yerlerine operasyon düzenledi. Taklit ürünlerin satışının engellenmesine yönelik çalışma yürüten ekipler Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen 7 iş yerine eş zamanlı baskın düzenledi.

İş yerlerinde arama yapan ekipler aramalarda piyasa değeri 10 milyon 380 bin lira olan dünyaca ünlü markaların ürünlerinin bire bir taklidi olarak üretilen 3 bin 563 çanta ele geçirildi.

İş yeri sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

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Gaziantep, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 10 milyon 380 bin liralık taklit ürün ele geçirildi - Son Dakika


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