Gaziantep'te 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve bazı kent protokolü, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin mesajında, gazeteciliğin bir tanıklık mecrası olduğunu, gazetecilerin yaptığı haberlerin ulaştığı her coğrafyada yankı ve karşılık bulduğunu belirtti.

Gazetecilik mesleğinin mesaisi ömür boyu süren, telaş ve fedakarlığı günün her anına yayılan çok önemli bir meslek olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Toplumun her kesiminden insanla her an beraber hareket eden, daha çok okuyan, daha dikkatle dinleyen, daha farkında bakan her gazetecimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü çok önemsiyorum. Haber işi tıpkı bir cephe işi gibi; bilgili, tecrübeli, detaycı, inançlı, dürüst, işine sadık olmayı gerektiriyor. Bu yüzden aynı zamanda bir tanıklık mecrası. Sizler ki iyinin, kötünün, yanlışın olduğu kadar güzelin, doğrunun ve emeğin de tanığısınız. Gazetecilerimiz toplumların şahidi. Gazeteci ki, haberinin ulaştığı her coğrafyada sesini duyuran, etkilerini sürdüren, karşılığını bulan özel bir mesleğin mensubu. Tüm bu sorumlulukların ışığında bugüne kadar işini hakkaniyetle yapmış tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum."

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise mesajında, "Basınımızın; toplumun bilgilenmesinde, bilinçlenmesinde, toplumsal barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesinde önemli payı bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Gazetecilik mesleğinin fedakarlık, sorumluluk ve bilgi birikimi isteyen son derece kritik öneme sahip bir meslek olduğunu ifade eden Fadıloğlu, şunları kaydetti:

"Milli mücadele yıllarında Türk basını, milli birliğin ve beraberliğin sağlanmasında, düşman işgaline karşı ülkenin sesi olmuştur. Haberleri doğru ve tarafsız bir şekilde ortaya koyan basınımızın; toplumun bilgilenmesinde, bilinçlenmesinde, toplumsal barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesinde önemli payı bulunmaktadır. Dünyada ve ülkemizde gerçekleşen olaylardan ve gelişmelerden anında haberdar olmamızı sağlayan basın mensuplarımızın, görev ve sorumluluklarını medya etik kuralları çerçevesinde daha önce olduğu gibi bundan sonra da aynı duyarlılıkla yerine getireceklerine inancımız tamdır."

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı İbrahim Ay mesajında basının yaşadı sorunlara dikkati çekti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgının ikinci yılını doldurduğunu ifade eden Ay, "Salgının en fazla etkilediği sektörlerden birisi de basındır. Salgın süreci ile birlikte gazetecilerin çalışma koşulları zorlaşmış, ekonomik gelirleri azalmış, dolayısıyla sorunlar katlanmıştır. Bu zor koşullar altında bile gazeteciler toplumun haber alma ve doğru şekilde bilgilenmesi için olağan üstü bir çaba göstermektedirler. Salgının en yoğun olduğu ortamlarda bile gazeteciler görevlerini aksatmadan yerine getirmeni gayreti içinde oldular. Tüm basın mensuplarını, halkın haber alma hakkının yerine getirilmesi konusunda gösterdikleri olağanüstü çabadan dolayı kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek de basının toplumun gelişimine ve kalkınmaya olan katkısına dikkati çekti.

Gazetecilerin mesai kavramı gözetmeden her türlü zorlu şartlara rağmen vatandaşların haber alması ve aydınlanması için çalıştığını belirten Şimşek, "Demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarının başında gelen basın, içinde bulunduğumuz iletişim çağının en önemli mesleklerinden birisidir. Demokrasilerde dördüncü kuvvet olan basınımızın toplumumuzun her anlamda gelişimine ve kalkınmaya da önemli katkı sağladığını biliyoruz. Organize Sanayi Bölgemizin gelişiminde de önemli katkıları olan tüm basın mensuplarına emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan da gazetecilerin, kamuoyu adına kutsal bir görev üstlendiklerini belirterek, gazetecilerin görevlerini icra ederken çok zor şartlarda bile fedakarca çalıştıklarını bildirdi.