Gaziantep'te 100 kilo 550 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te 100 kilo 550 gram esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente bir akaryakıt tırıyla yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağını tespit etti.

Ekipler, yerini tespit ederek izlemeye başladıkları aracı doğu otoban girişinde durdurdu.

Narkotik madde arama köpeğiyle yapılan aramada, zulalanmış halde 100 kilo kubar, 550 gram toz esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.