Gaziantep'te 100 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika

GAZİANTEP'te, polis tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda, bir otomobilde 100 kilogram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente doğu illerinden yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu'nun doğu gişelerinde kontrol noktası oluşturdu. Plakası belirlenen otomobil, uygulama noktasında durduruldu. Narkotik köpeği Maximilion ile yapılan aramada, 100 kilogram eroin ele geçirildi. Otomobildeki 2 şüpheli, gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 10:31 - Kaynak: DHA
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