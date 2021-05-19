Gaziantep'te "100 Okula 100 Kitaplık" projesi hayata geçirildi - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kentin kurtuluşunun 100'üncü yılına özel "100 Okula 100 Kitaplık" projesini hayata geçirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, proje kapsamında dünya klasikleri başta olmak üzere Gaziantep'i anlatan yayınlarla birlikte 10 bin kitap hediye edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "oku" diyen bir medeniyetin temsilcileri olduklarını, Gaziantep'in yükselen bir şehir olduğuna dikkati çekti.

Gaziantep Valisi Davut Gül'ün "Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor" projesini başlattığını anımsatan Şahin, şunları kaydetti:

"İstiyoruz ki herkes okusun, okumayan kalmasın dedik. Pandemi sürecinde kitaba ulaşamayan çocuğumuz olmasın diyerek ekiplerimiz kapı kapı dolaşarak klasik kitapları dağıttık, dijital kütüphaneyi açtık. Ama liselere gittiğimizde kitaplara ulaşım konusunda yardım istediklerini gördük. Bizde 100 lisemize 100 kitaplığı tamamladık. İçerisinde Gazikültür AŞ tarafından hazırlanan 41 kitap var. Bu şehrin sanayisi, tarihi, kültür altyapısı ile ilgili bütün değerleri anlatan kitaplar bunlar. İş Bankası Genel Müdürüne teşekkür ediyorum. Kendilerinin kütüphanesinde bulunan kitaplardan çocuklarımız yaralanması için fırsat verdi. İş Bankası tarafından çıkan dünya klasikleri var. Ayrıca Şehitkamil Belediyesi tarafından çıkarılan şehir tarihine dair çok özel kitapları da bu kitaplığın içerisine koyduk. Bu çok özel kitaplığı çocuklarımız için hazırladık. Her şey çocuklarımız, gençlerimiz ve onlarla birlikte kuracağımız güzel geleceğimiz için."