GAZİANTEP'TE 100 YIL SONRA MEVLEVİ MUKABELESİ DÜZENLENDİ

GAZİANTEP'te 100 yıl aradan sonra ilk defa Mevlevi Mukabelesi düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile Belkıs Bineali kapsamında Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin anısına etkinlikler düzenlendi. Gaziantep Mevlevihanesi'nde 100 yıl aradan sonra düzenlenen programa; Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve çok sayıda davetli katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'in bir medeniyet şehri olduğunu söyledi. Medeniyetin kodlarının gelecek nesillere anlatılması gerektiğini anlatan Şahin, "Dünya çok zor bir dönemden geçiyor. Ruhlar, gönüller, bedenler hasta. Şifa öze dönmede. Hz. Mevlana'nın öğretileri ile kalbimizin ve bedenin şifa bulmasını sağlamalıyız. Mevlana ruhunu yeşertmeye ihtiyacımız var dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşaviri Muhammed Hakan Tanrıöver ise, Mevlana'nın 815'inci doğum yıl dönümünde olunduğunu belirterek, "Çok müstesna bir mekandayız. Gaziantep'in gözbebeği olan bir mekan burası. Gaziantep Mevlihanesi. Gaziantep milli mücadelesinde çok önemli görevler ve roller üstlendi. Bu mimariler Gaziantep'in imar kalesi olduğunun vesikaları. 100 yıl sonra ilk defa bugün mesnevi mukavelesi ve aynı şerif icra edilecektir diye konuştu.