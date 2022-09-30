GAZİANTEP'TE 100 YIL SONRA MEVLEVİ MUKABELESİ DÜZENLENDİ - Son Dakika
Üye Girişi

GAZİANTEP'TE 100 YIL SONRA MEVLEVİ MUKABELESİ DÜZENLENDİ

30.09.2022 22:06

GAZİANTEP'te 100 yıl aradan sonra ilk defa Mevlevi Mukabelesi düzenlendi.

GAZİANTEP'te 100 yıl aradan sonra ilk defa Mevlevi Mukabelesi düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile Belkıs Bineali kapsamında Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin anısına etkinlikler düzenlendi. Gaziantep Mevlevihanesi'nde 100 yıl aradan sonra düzenlenen programa; Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve çok sayıda davetli katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'in bir medeniyet şehri olduğunu söyledi. Medeniyetin kodlarının gelecek nesillere anlatılması gerektiğini anlatan Şahin, "Dünya çok zor bir dönemden geçiyor. Ruhlar, gönüller, bedenler hasta. Şifa öze dönmede. Hz. Mevlana'nın öğretileri ile kalbimizin ve bedenin şifa bulmasını sağlamalıyız. Mevlana ruhunu yeşertmeye ihtiyacımız var dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşaviri Muhammed Hakan Tanrıöver ise, Mevlana'nın 815'inci doğum yıl dönümünde olunduğunu belirterek, "Çok müstesna bir mekandayız. Gaziantep'in gözbebeği olan bir mekan burası. Gaziantep Mevlihanesi. Gaziantep milli mücadelesinde çok önemli görevler ve roller üstlendi. Bu mimariler Gaziantep'in imar kalesi olduğunun vesikaları. 100 yıl sonra ilk defa bugün mesnevi mukavelesi ve aynı şerif icra edilecektir diye konuştu.

YORUMLAR
500
Gaziantep'te trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı Gaziantep'te trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı Gaziantep'te 4 okuldan hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı Gaziantep'te 4 okuldan hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı
Kaynak: DHA

Fatma Şahin, Gaziantep, mevlana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİANTEP'TE 100 YIL SONRA MEVLEVİ MUKABELESİ DÜZENLENDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:02 3 aylık tatilin ardından mesaiye başlayacak TBMM'de gündem sosyal medya düzenlemesi
01:02 4 bölgeyi ilhak kararı alan Putin'e dünya ülkelerinden kınama mesajı yağdı
00:14 Galatasaray'ın eski yıldızı Sneijder, İstanbul gecelerinde! Bir kadınla görüntülenen Hollandalının korumalarıyla gazeteciler arasında itişme yaşandı
00:11 Eski NATO komutanı Korgeneral Christos Drivas'tan şok sözler: Erdoğan'ın ilk hedefi Yunanistan'ın Meis adasını almak
23:53 Ankara Büyükşehir Belediyesi de çalışanlarına 27 bin TL promosyon verileceğini duyurdu
23:52 BMGK'nın Ukrayna topraklarını ihlak edilmesini kınayan taslağı daimi üye Rusya tarafından veto etti
23:34 Afrika ülkesi Burkina Faso'da ordu iktidara el koydu
23:27 Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman: Cumhurbaşkanımızı adayımızın Karamollaoğlu olması gerektiği kanaatindeyim
22:57 Samsun İYİ Parti Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Lay, tabancayla intihar etti
22:29 Derbi öncesi Vodafone Park önünde olay: Satırlı 30 kişilik grup, tehditler savurup kavga çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2022 03:27:24. #1.13#
SON DAKİKA: GAZİANTEP'TE 100 YIL SONRA MEVLEVİ MUKABELESİ DÜZENLENDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement