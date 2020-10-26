Gaziantep'te, 1001 kişiye koronavirüs cezası - Son Dakika

Gaziantep'te, 1001 kişiye koronavirüs cezası
26.10.2020 09:12
GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket eden 1001 kişiye, idari para cezası kesildi.
GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket eden 1001 kişiye, idari para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün kent genelinde koronavirüs denetimleri yaptı. Denetimlerde 1001 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal etmekten 900'er lira idari para cezası uygulandı. Polis ekiplerinin denetiminde ayrıca karantina hükümlerine aykırı davrandığı belirlenen 5 kişiye de 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulanarak, yurda yerleştirildi.
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