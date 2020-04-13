Gaziantep'te 1029 araç 'kara liste'ye alındı - Son Dakika

GAZİANTEP'e farklı kentlerden geldiği belirlenip 'kara liste'ye alınan 1029 araç, 14 günlük karantina süresince takibe alındı.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Gaziantep'e farklı kentlerden gelen 1029 aracın plaka tanıma sisteminden tespit edilerek 14 gün süreyle karantina kapsamında kara listeye alındığı belirtildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında farklı kentlerden gelen araçların 14 gün süreyle takip edildiği belirtilen açıklamada, gözlem süresini ihlal eden 221 araç hakkında da işlem yapıldığı kaydedildi.