Gaziantep'te, 106 daire fuhuştan mühürlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te, 106 daire fuhuştan mühürlendi - Son Dakika

Gaziantep'te, 106 daire fuhuştan mühürlendi

6 saat önce

GAZİANTEP Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kentte ocak ayında daha önce fuhuş yapıldığı için işlem yapılan 106 daire, mühürlenerek kapatıldı.

Gaziantep'te, 106 daire fuhuştan mühürlendi, System.String[]

GAZİANTEP Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kentte ocak ayında daha önce fuhuş yapıldığı için işlem yapılan 106 daire, mühürlenerek kapatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, fuhuş yapılan evlere yönelik denetimlerin devam ettiği belirtilerek, "Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü'müze bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; 2020 yılı Ocak ayı içerisinde daha önceki tarihlerde fuhuş yapıldığına dair işlem yapılan 106 daireye 151 kapama işlemi yapılarak mühürlenmiş ve kapatılmıştır" denildi.


Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 07:02 Kaynak: DHA
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