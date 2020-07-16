Gaziantep'te 11 ev karantinaya alındı - Son Dakika

Gaziantep'te 11 ev karantinaya alındı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 11 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 11 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

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Nizip Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, filyasyon çalışmaları kapsamında dün itibariyle 11 hanede yaşayan 51 kişi hakkında karantina kararı verildi.

Hıfzıssıhha Kurulu kararınca söz konusu evlerin bulunduğu yerlere uyarı yazısı asıldı, güvenlik şeridi çekildi.

Öte yandan, 8 hanede yaşayan 31 kişinin karantina uygulaması da sona erdi.

Açıklamada, "Nizip'te halen 113 evde 461 kişi karantina altında bulunuyor. Normalleşme süreci kapsamında kendinizin ve ailenizin sağlığı için lütfen sosyal mesafe kurallarına en az 1,5 metre, 3-4 adım ve hijyen kurallarına uyunuz. Sevdiklerinizi korumak için maske, mesafe ve temizlik kurallarına özen göstermeniz büyük önem arz etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Gaziantep, Nizip, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 12:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 11 ev karantinaya alındı - Son Dakika
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