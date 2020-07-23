Gaziantep'te 11 ev karantinaya alındı - Son Dakika

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, filyasyon çalışmaları kapsamında dün itibarıyla 11 evde yaşayan 26 kişi hakkında karantina kararı verildi.

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