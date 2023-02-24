Gaziantep'te 11 katlı binanın depremde yıkılma anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te 11 katlı binanın depremde yıkılma anı güvenlik kamerasında

24.02.2023 21:30
Gaziantep'te 11 katlı binanın depremde yıkılma anı güvenlik kamerasında

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde 11 katlı apartmanın yıkılma anı, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde 11 katlı apartmanın yıkılma anı, güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Batıkent Mahallesi'nde 22 daireden oluşan Emre Apartmanı'nın, 6 Şubat'ta 7,7 büyüklüğündeki ilk depremde yıkılmasına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.
Görüntülerde, sarsıntıların başlamasından kısa bir süre sonra binanın komple yıkılma anı yer aldı.
Ayrıca kentin muhtelif yerlerindeki binaların kısmen yıkılması ve bazı kavşaklarda deprem anına ilişkin görüntüler, başka kameralara yansıdı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
11 ilde yıkıma neden olan depremden yeni görüntüler! Gaziantep'te koca koca binalar böyle devrildi 11 ilde yıkıma neden olan depremden yeni görüntüler! Gaziantep'te koca koca binalar böyle devrildi Deprem felaketiyle sarsılan Gaziantep'te ilk kazma vuruldu! Yeni konutlar işte böyle olacak Deprem felaketiyle sarsılan Gaziantep'te ilk kazma vuruldu! Yeni konutlar işte böyle olacak

Kahramanmaraş, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 11 katlı binanın depremde yıkılma anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:47 Kılıçdaroğlu yeni video paylaştı: İktidar, insanlar molozlar altında can çekişirken seçim telaşına düştü
23:33 Son Dakika: Malatya Pütürge'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
14:34 Elbistan Koordinasyon Valisi Gökmen Çiçek: Elbistan'da günde 60 tane enkaz kaldırılıyor
22:28 Onur Bulut transferinde kriz büyüyor! Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: Ben protokolü görmedim
22:16 Son Dakika: Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bin 218'e yükseldi
22:06 65 yaşındaki kadın, komşularının kötü koku ihbarı yaptığı evinde ölü bulundu
21:28 Gent eşleşmesini değerlendiren Belözoğlu: Eleyebilecek güçte olduğumuzu düşünüyorum
20:58 11 ilde yıkıma neden olan depremden yeni görüntüler! Gaziantep'te koca koca binalar böyle devrildi
21:20 Akşener'in Kılıçdaroğlu çıkışının ardından DP lideri Uysal rengini belli etti
20:51 Cumhurbaşkanlığı'ndan seçim tarihiyle ilgili açıklama geldi: Şu anda 14 Mayıs'ta olacak gibi görünüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2023 00:43:28. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te 11 katlı binanın depremde yıkılma anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement