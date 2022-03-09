Gaziantep'te 11 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te 11 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

09.03.2022 22:06
Gaziantep'te 11 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Gaziantep'te polis ekiplerinin bir araçta yaptığı aramada 11 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te polis ekiplerinin bir araçta yaptığı aramada 11 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir araçta arama gerçekleştirdi.

Ekipler, araçta 11 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1 şüpheli serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
GAZİANTEP - 60 kilo 955 gram uyuşturucu ele geçirildi GAZİANTEP - 60 kilo 955 gram uyuşturucu ele geçirildi Gaziantep'te 59 kilo skunk maddesi ele geçirildi Gaziantep'te 59 kilo skunk maddesi ele geçirildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, sentetik uyuşturucu, Gaziantep, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 11 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
21:54 Ankara'da özel halk otobüsleri benzin fiyatları sebebiyle seferlerini durdurdu! Mansur Yavaş olayla ilgili konuştu: Karşılamamız mümkün değil
21:44 Korkunç olay! Adam, eşini ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti
21:39 Birçok eksik var! Merakla beklenen Barcelona - Galatasaray karşılaşmasında kadrolar belli oldu
21:35 Yoğun kar yağışı nedeniyle 14 ilde okullarda yüz yüze eğitime ara verildi
21:06 Son zam iptal edildi! Bu gece benzin ve motorinde artış olmayacak
20:36 İstanbullular dikkat! Kar yağışı başladı! İmamoğlu alınan önlemleri sıraladı
20:32 Zor kurada isimler belli oldu! Peki, Galatasaray'ın kalesini kim koruyacak?
20:05 Cristiano Ronaldo bütün ipleri kopardı! Kadroda yer almadı
19:56 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 143 kişi hayatını kaybetti, 33 bin 243 yeni vaka tespit edildi
17:22 Zelenski isyan etti: Hava sahasını kapatmazsanız, bu felaketten siz de sorumlu olacaksınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 22:16:04. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te 11 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement