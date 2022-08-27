Gaziantep'te dron destekli uyuşturucu operasyonuna 20 gözaltı - Son Dakika
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Gaziantep'te dron destekli uyuşturucu operasyonuna 20 gözaltı

27.08.2022 15:00
Gaziantep'te dron destekli uyuşturucu operasyonuna 20 gözaltı

GAZİANTEP'te, 11 mahallede uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, 11 mahallede uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün sabah saatlerinde 11 mahallede eş zamanlı operasyon düzenledi. İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri de dronla destek verdi. Şüphelilere ait evlerin bulunduğu sokakların zırhlı araçlar ve özel harekat polislerince çevrildiği operasyonda, bazı adreslere, kapıları koçbaşıyla kırılarak girildi. Arama yapılan adreslerde, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. Narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramalarda; 43 kök Hint keneviri, 40 gram esrar, 6 gram sentetik uyuşturucu ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 20 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te dron destekli uyuşturucu operasyonuna 20 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te dron destekli uyuşturucu operasyonuna 20 gözaltı - Son Dakika
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