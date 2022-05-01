Gaziantep'te 111 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te 111 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

01.05.2022 14:11
Gaziantep'te 111 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Gaziantep'te 111 kilo 100 gram esrar ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te 111 kilo 100 gram esrar ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında, otobanın kent merkezi girişinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 111 kilo 100 gram esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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Uyuşturucu, Gaziantep, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 111 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te 111 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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