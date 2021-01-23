GAZİANTEP - 111 yaşındaki Fatma Tıraş'a CoronaVac aşısı uygulandı - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan 6 çocuk, 38 torun ve 5 torunun çocuğu sahibi 111 yaşındaki Fatma Tıraş'a yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında CoronaVac aşısının ilk dozu uygulandı.

Yaklaşık 12 yıl önce eşini kaybeden Tıraş, İslahiye ilçesi Türkbahçe Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşamını sürdürüyor.

6 çocuk 38 torun ve 5 torun çocuğuna sahibi olan Tıraş, torunlarının yardımıyla İlçe Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

Hastanenin Aşılama Birimi'nde CoronaVac aşısı yapılan Tıraş, bir süre hastanede gözlem altında tutuldu.

Tıraş, aşının ardından gazetecilere, aşı olduğu için mutlu olduğunu belirterek, "Allah devletimize zeval vermesin. Aşının yapıldığını hissetmedim bile. Herkes aşı olsun, çekinmesin." dedi.