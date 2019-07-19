Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te, 112 öğrenci ödüllendirildi
Son Dakika Güncel Haber

Gaziantep'te, 112 öğrenci ödüllendirildi

1 saat önce

Gaziantep'te, 112 öğrenci ödüllendirildiGAZİANTEP'te, Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kurslarında (GASMEK) eğitim gördükten sonra katıldıkları Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS), Türkiye sıralamasında ilk 50 bine girmeyi başaran 112 öğrenciyi törenle ödüllendirdi.

Gaziantep'te, 112 öğrenci ödüllendirildi
GAZİANTEP'te, Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kurslarında (GASMEK) eğitim gördükten sonra katıldıkları Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS), Türkiye sıralamasında ilk 50 bine girmeyi başaran 112 öğrenciyi törenle ödüllendirdi.
GASMEK'te hazırlandıkları sınavda başarılı olan 112 öğrenci için Büyükşehir Belediyesi meclis salonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in katılımı ile tören düzenlendi. Törende Türkiye sıralamasında derece elde eden öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, eğitimde fırsat eşitliğinin önemine değinerek, belediye olarak eğitim alanında bu konuda çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Sizler bizim yarınlarımızsınız dolayısıyla sizleri çok iyi yetiştirmemiz lazım. Artık altyapı belediyeciliği bitti. Artık sosyal ve kültürel belediyecilik var. En büyük yatırım artık insana yapılıyor. Dolayısıyla eğitime yönelik attığımız bu adımlar ile sizlere dokunduğumuz zaman başarının geldiğini görüyoruz. Bu aslında sizlerin başarısıdır. Bize sadece sizlere uygun ortam sağlamak düşüyor? dedi.
Gaziantep'te, 112 öğrenci ödüllendirildi
Gaziantep, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 06:51 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Firmalar İŞKUR üzerinden acil 45 bin 836 işçi arıyor! İşte meslekler Milli atlet Şevval Ayaz hastaneye kaldırıldı Yunanistan, Türkiye'yi S-400 konusunda ABD'ye şikayet edip her konuda yardım istedi Fitch 14 Türk bankasının kredi notunu düşürdü! İşte o bankalar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 19:53:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te, 112 öğrenci ödüllendirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]