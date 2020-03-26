Son Dakika › Yerel › Gaziantep'te 112 şişe sahte alkol ele geçirildi - Son Dakika
Gaziantep'te 112 şişe sahte alkol ele geçirildi
6 saat önce
Gaziantep'te 112 şişe sahte alkol ele geçirildi Gaziantep'te polis ekipleri bir araçta ve ikamette yaptığı aramada 112 şişe sahte alkol ve 50 litre dökme alkol ele geçirdi.
Gaziantep'te 112 şişe sahte alkol ele geçirildi
GAZİANTEP - Gaziantep'te polis ekipleri bir araçta ve ikamette yaptığı aramada 112 şişe sahte alkol ve 50 litre dökme alkol ele geçirdi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttüğü çalışmalarda, Şahinbey ilçesi Sarıyer mahallesinde bulunan bir ikamet ve araçta yaptığı aramada 112 şişe sahte alkol ve 50 litre dökme alkol ele geçirdi.
Ekipler olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, şahıslar hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında işlem başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 07:07 Kaynak: İHA
Son Dakika Tartıştığı oğlunu sopayla öldürdü Baba, tartıştığı oğlunu sopayla döverek öldürdü Kırklareli'nde belediyenin sokaklara yerleştirdiği dezenfektanları çalan 5 kişi yakalandı Polis, bağırıp üzerine yürüdüğü yaşlı adamdan özür diledi