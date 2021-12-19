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Gaziantep'te 112'ye 10 ayda 2,5 milyon asılsız çağrı geldi - Son Dakika

Gaziantep'te 112'ye 10 ayda 2,5 milyon asılsız çağrı geldi

19.12.2021 11:47

Gaziantep'te 112'ye 10 ayda 2,5 milyon asılsız çağrı geldi 112 Acil Çağrı Merkezi 10 ayda 2,5 milyon kez gereksiz arandı Pizza isteyen, canı sıkılan, sevgilisinden ayrılan 112'yi aramış Gaziantep'te 41 kişiye asılsız çağrıdan para cezası kesildi Gaziantep'te 10 ayda 3 milyon 200 bin...

Gaziantep'te 112'ye 10 ayda 2,5 milyon asılsız çağrı geldi

112 Acil Çağrı Merkezi 10 ayda 2,5 milyon kez gereksiz arandı

Pizza isteyen, canı sıkılan, sevgilisinden ayrılan 112'yi aramış

Gaziantep'te 41 kişiye asılsız çağrıdan para cezası kesildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te 10 ayda 3 milyon 200 bin çağrının düştüğü 112'ye gelen çağrıların yüzde 77'si asılsız çıktı. 112'ye gelen 2,5 milyon ihbarın asılsız olduğunu belirten 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Serdar Koca, 112'ye gelen gereksiz çağrıları anlatarak asıl çağrıların gereksiz çağrılardan dolayı geç düştüğünü söyledi.

Gaziantep'te İçişleri Bakanlığının, 81 ilde hayata geçirdiği proje kapsamında kurulan 112 Acil Çağrı Merkezi, sağlık, jandarma, itfaiye, emniyet, orman ve AFAD ile ilgili çağrılara tek bir numara üzerinden hizmet veriyor. 112, 155, 110, 156, 177 gibi acil ihbar hatlarını arayanlara cevap veren "çağrı karşılayıcılar", asılsız aramaları süzerek gerçek ihbarları ilgili birimlere yönlendiriyor.

Gaziantep'te yaşanan acil durumlara en kısa sürede müdahale edilmesini sağlayan merkeze, 10 ayda gelen 3 milyon 200 bin çağrının 2,5 milyonu asılsız çıktı. Kentte meydana gelen olaylara birimlerin hızla müdahale etmesini sağlayan görevlilere, gelen gereksiz çağrılar hayrete düşürdü.

Merkez Müdürü Serdar Koca, 10 Mart 2021'den bu yana çağrı karşılayıcılara, "Pizza siparişi vermek istiyorum," "İş arıyorum, bulamıyorum", "Param bitti", "Sevgilimden ayrıldım, ne yapmalıyım", "Çocuğum okula gitmiyor, kime şikayet etmeliyim?" şeklinde garip çağrıların geldiğini anlattı.

Asılsız ve gereksiz çağrıların acil olaylara müdahalesini geciktirdiğini belirten Serdar Koca, vatandaşları uyararak, bu yıl içerisinde asılsız çağrılardan dolayı 41 kişiye idari para cezası kesildiğini, bir kişi hakkında ise adli işlem uygulandığını söyledi.

"Gelen çağrıların yüzde 77'si asılsız ve gereksiz"

Merkeze yaklaşık 10 ayda 3 milyon 200 bin civarında çağrı geldiğini paylaşan Koca, il bazın bakıldığında çağrı yoğunluğunun çok yüksek olduğunu ifade etti. Çağrıların yüzde 77'sinin asılsız ve gereksiz çağrılardan oluştuğunu aktaran Koca, "Bir vatandaş asılsız çağrıdan dolayı hapis cezası aldı. 112'yi gerçekten acil bir durum var ise aramalıyız. Acil değilse lütfen arayıp meşgul etmeyin. Vatandaşlarımız genelde 112'yi bir adli süreçle ilgili bilgi almak için arıyor. ya da karakola gidip şikayette bulunması gereken vakalar için arıyor. Pizza isteyen oluyor. Arayıp 'İş arıyorum, bulamıyorum. Param bitti' diyorlar. Canı sıkıldığı için arayanlar oluyor. Arayıp 'Sevgilimden ayrıldım, ne yapmalıyım?' diye soranlar çıkıyor. Çok garip telefonlar geliyor" ifadelerini kullandı.

"Asıl çağrılar gereksiz çağrılardan dolayı geç düşüyor"

Gerçekten acil bir durum yaşayan vatandaşlara gereksiz çağrılardan dolayı geç yetiştiklerini sözlerine ekleyen Koca, "Gereksiz çağrılardan dolayı asıl çağrılara yetişemiyoruz. Onlar mağdur oluyor. Vatandaşlar ellerini vicdanlarına koyarak hareket etmeliler. Vatandaşlarımızın artık 112'yi bilmesi gerekiyor. Tüm birimler 112'de toplandı. Bizim çağrı karşılama personellerimizin olayı en net şekilde anlayıp, ilgili birime aktarması gerekiyor. Bazen 3-4 birimi ilgilendiren olaylar oluyor. Personellerimiz bütün birimlere aynı anda bilgiyi iletiyor. Bu da bize çok müthiş bir hız kazandırıyor" diye ekledi.

"En çok çağrı emniyetle ilgili, ikinci sırada sağlık var"

Günlük gelen çağrı sayısının mevsime ve günlere göre değiştiğini vurgulayan Koca, pandeminin yoğun geçtiği tam kapanma dönemlerinde günlük 15 bin çağrı aldıklarını söyledi. Şuanda günlük 10 bin civarında çağrı aldıklarını söyleyen Koca, "Vatandaşlarımız daha hareketli olduğu için yazın daha çok çağrı alıyoruz. Bize en çok çağrı emniyetten geliyor. İkinci sırada ise sağlık bulunuyor. Bu numaraya bir gün gerçekten sizin de ihtiyacınız olacak. Ona göre düşünüp arayın. Asılsız çağrılarla ilgili adli ve idari yaptırım uyguluyoruz. Vatandaşlar gereksizse bizi aramasın. Bizim önceliğimiz vatandaşa ceza kesmek değil en son çare cezadır. Vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Acil aramalarda vatandaşlarımız sakin olmalıdır. Bizim için hız önemli o yüzden vatandaşlar adreslerini net olarak bilmeliler" diye konuştu.

Gaziantep'te 112'ye 10 ayda 2,5 milyon asılsız çağrı geldi
Gaziantep'te 112'ye 10 ayda 2,5 milyon asılsız çağrı geldi
Gaziantep'te 112'ye 10 ayda 2,5 milyon asılsız çağrı geldi
Gaziantep'te 112'ye 10 ayda 2,5 milyon asılsız çağrı geldi
Gaziantep'te 112'ye 10 ayda 2,5 milyon asılsız çağrı geldi
Gaziantep'te 112'ye 10 ayda 2,5 milyon asılsız çağrı geldi
Gaziantep'te 112'ye 10 ayda 2,5 milyon asılsız çağrı geldi
Gaziantep'te 112'ye 10 ayda 2,5 milyon asılsız çağrı geldi
Gaziantep'te 112'ye 10 ayda 2,5 milyon asılsız çağrı geldi
Gaziantep'te 112'ye 10 ayda 2,5 milyon asılsız çağrı geldi

Para Cezası, Gaziantep, Jandarma, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 112'ye 10 ayda 2,5 milyon asılsız çağrı geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te 112'ye 10 ayda 2,5 milyon asılsız çağrı geldi - Son Dakika
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