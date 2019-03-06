Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te 118 Yaşındaki Ayşe Uzkar, Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te 118 Yaşındaki Ayşe Uzkar, Hayatını Kaybetti

41 dakika önce

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, resmi kayıtlara göre 118 yaşında olan Ayşe Uzkar, hayatını kaybetti.

Gaziantep'te 118 Yaşındaki Ayşe Uzkar, Hayatını Kaybetti, System.String[]
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, resmi kayıtlara göre 118 yaşında olan Ayşe Uzkar, hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Atatürk Mahallesi'nde oğlu Mustafa ile birlikte yaşayan ve kimlik kaydına göre 01.07.1901 doğumlu olan Ayşe Uzkar, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Uzkar, burada doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. 9 çocuğu, 40 torunu ve torunlarının 62 çocuğu ile 4'de torunun torunu bulunan Uzkar'ın, Yörük çadırında dünyaya geldiği ve 80 yıl kıl çadırlarda, yaylalarda yaşadığı ifade edildi.

Ayşe Uzkar, Opet Hacıali Öztürk Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından, gözyaşları arasında Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

- Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:01 Kaynak: DHA

Şahinbey, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, Güncel
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