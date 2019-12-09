Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te 12 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı
Son Dakika Güncel Gaziantep'te 12 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te 12 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te 12 ayrı suç dosyasından aranan cezaevi firarisi polis tarafından yakalandı.

Gaziantep'te 12 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te 12 ayrı suç dosyasından aranan cezaevi firarisi polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir otomobildeki şüpheli, polis ekibine İ.H.K. adına düzenlenmiş sürücü belgesi verdi.

Sorgulama yapıldığı sırada olay yerinden kaçmaya çalışan ancak kısa sürede yakalanan şüphelinin verdiği belgenin sahte olduğu anlaşıldı.

Yapılan parmak izi tespitinde, şüphelinin 12 ayrı suç dosyasından aranan ve cezaevi firarisi olan N.Ç. olduğu tespit edildi.

N.Ç. yapılan yasal işlemler sonrası adliyeye sevk edildi.

Gaziantep, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Esenyurt'ta zihinsel engelli kızı tacizden liseliler kurtardı
Esenyurt'ta zihinsel engelli genç kızı tacizden lise öğrencileri kurtardı Misafir olarak kaldığı evin sahibini boğazından bıçaklayarak öldürdü TEKNOFEST 2020'de Gaziantep'te düzenlenecek

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 22:01:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te 12 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]