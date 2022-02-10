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Gaziantep'te 12 bin 530 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te 12 bin 530 paket kaçak sigara ele geçirildi

10.02.2022 12:10
Gaziantep'te 12 bin 530 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılara yönelik yapılan operasyonlar sonucu 2 şüpheliyi yakalarken 12 bin 530 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılara yönelik yapılan operasyonlar sonucu 2 şüpheliyi yakalarken 12 bin 530 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkamil ilçesinde bir işyerine operasyon düzenledi. Ekipler, iş yerinde yaptıkları aramalar sonucu 12 bin 530 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirirken 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlattı. Yapılan operasyon hakkında açıklamalarda bulunan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ise kaçakçılık faaliyetlerini engellemeye yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. - GAZİANTEP

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı, Şehitkamil, Sigara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 12 bin 530 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te 12 bin 530 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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