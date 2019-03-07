Gaziantep'te 12 Bin 700 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi
1 saat önce
Gaziantep'te polis ekipleri yaptıkları operasyonda 12 bin 700 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Gaziantep
'te polis ekipleri yaptıkları operasyonda 12 bin 700 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey
İlçesinde bir ikamete yapılan operasyonda, 12 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Yapılan operasyonlarda yakalanan 3 şahıs hakkında ise 5607 Sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı - GAZİANTEP
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:36 Kaynak: İHA
İki Ailenin Kavgasında Cadde Savaş Alanına Döndü!
İstanbul'un Göbeğinde Yolda Yürüyen Adama Silahlı Saldırı! Olay Anı Kamerada
İstanbul'da Katliam! 2'si Öz Oğlu Olmak Üzere 5 Kişiyi Öldüren Katil Zanlısı Yakalandı
Cezaevinden Çıkıp Ailesinden 5 Kişiyi Katleden Zanlının İlk İfadesi Ortaya Çıktı: Eşime Sahip Çıkmadılar