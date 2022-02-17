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Gaziantep'te 12 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te 12 firari hükümlü yakalandı

17.02.2022 16:28
Gaziantep'te 12 firari hükümlü yakalandı

Gaziantep'te çeşitli suçlardan haklarında 2 ila 6 yıl arasında hapis cezası bulunan 12 firari hükümlü yakalandı.

Gaziantep'te çeşitli suçlardan haklarında 2 ila 6 yıl arasında hapis cezası bulunan 12 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda araştırma ve takip çalışmaları yapan ekipler, çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan 12 hükümlüyü yakaladı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 12 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te 12 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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