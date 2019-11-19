Gaziantep'te 12 kaçak göçmen yakalandı

GAZİANTEP (İHA) – Gaziantep'te durdurulan 2 araç içerinde 12 kaçak göçmen yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Gaziantep otobanı Kuzey turnikelerinde yapılan polis kontrolleri sırasında 2 araçta yabancı uyruklu 12 kaçak göçmen yakalandı. Şahıslardan 3'ünün üzerinde herhangi bir belge çıkmazken diğer 9 kişinin ise izin belgelerinin sahte olduğu anlaşıldı. Polis 12 kaçak göçmenle beraber 2 sürücü hakkında da yasal işlem başlattı. - GAZİANTEP