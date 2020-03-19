Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te 12 ton sahte deterjan ele geçirildi - Son Dakika
Gaziantep'te 12 ton sahte deterjan ele geçirildi
6 saat önce
Gaziantep'te bir depoya düzenlenen operasyonda 12 ton sahte deterjan ele geçirildi.
Gaziantep'te bir depoya düzenlenen operasyonda 12 ton sahte deterjan ele geçirildi.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Oğuzeli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte deterjan üretildiği ihbarı üzerine Korkun Sanayi Sitesi'nde bir depoya operasyon düzenledi.
Aramada paketleme makinesi, farklı markalara ait çok sayıda deterjan poşeti ve 12 ton sahte deterjan ele geçirildi.
Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 07:54 Kaynak: AA
Son Dakika Koronavirüsten korunmak için saf alkol içen 20 Türkmenistanlı hayatını kaybetti 103 suçtan aranan "Binbir surat" lakaplı inşaat mühendisi yakalandı Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli Türkiye'de son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı