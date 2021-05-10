GAZİANTEP - Üreticilerin elinde kalan sütler peynire dönüştürülerek ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı - Son Dakika

Gaziantep'te, tam kapanmadan etkilenen üreticinin sütleri, Valilik, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Gaziantep Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği iş birliğinde başlatılan çalışma kapsamında peynire dönüştürülerek ihtiyaç sahibi 5 bin aileye dağıtıldı.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Şehitkamil ve Şahinbey kaymakamlıkları, Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği iş birliğinde tam kapanma döneminde süt üreticilerinin zarar görmemesi amacıyla hayata geçirilen "Çiftçilere Vefa" Projesi kapsamında ilk etapta çiftçiden satın alınan 120 ton süt, tesiste 10 ton peynir haline getirilerek, ihtiyaç sahibi 5 bin aileye ulaştırıldı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği Süt İşleme Tesisi'nde gazetecilere, 2'şer kilogram halinde hazırlanan peynirlerin özellikle 65 yaş üstü vatandaşlar başta olmak üzere ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmaya başlandığını söyledi.

Amaçlarının hem süt üreticilerini desteklemek hem de vatandaşlara yardım etmek olduğunu aktaran Gül, şunları kaydetti:

"Salgın döneminden geçiyoruz. Restoranların yeme içme mekanlarının kapatılmasıyla birlikte süt üreticilerinin ürünlerinde arz fazlası oluştu. Mevsimsel etkiden dolayı havanın sıcak olması sebebiyle bu ürünlerin de tüketilmesi gerekiyor. Üretim fazlalığı sorununu ortadan kaldırmak için kaymakamlarımız, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanlığı ile toplantı yaparak üreticilerimizin ellerindeki sütlerin işlenip bir miktarının farklı yerlere pazarlanması geriye kalan kısmının da 65 yaş üstü büyüklerimize ve vatandaşlarımıza sosyal destek olarak dağıtılacak. 2 kilogram salamura haline getirilen peynirlerimiz koyun keçi sütlerinden yapıldı. İhtiyaç sahiplerinin evlerine kadar teslim edilecek. İlk etapta 10 ton olarak alacağız. İhtiyaca ve arza göre bu sayıyı yükseltebileceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Vali Gül, ihtiyaç sahiplerine peynir dağıtıldığı gibi üreticilerin ellerindeki sütlerin de tesiste yoğurt ve süt haline getirilerek tekrar üreticilere teslim edildiğini sözlerine ekledi.