Gaziantep'te 126 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 126 litre kaçak içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeditepe Mahallesi'nde bir işletmede kaçak içki olduğu bilgisine ulaştı.
Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 126 litre kaçak içki, 75 cinsel içerikli hap ve 260 paket kaçak sigara ele geçirdi.
Adreste bulunan ve gözaltına alınan E.C'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
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