Gaziantep'te 1263 kişiye 'koronavirüs' cezası - Son Dakika

GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket eden 1263 kişiye idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kent genelinde dün yapılan denetimlerde sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 1263 kişiye idari para cezası kesildiği belirtildi. Polislerin denetiminde, karantina hükümlerine aykırı hareket eden 1 kişi hakkında da işlem yapıldığı bildirildi.