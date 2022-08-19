Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 12 tutuklama

GAZİANTEP'te, 13 adrese yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheliden 12'si, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında; 11 ev ve 2 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskın yapılan adreslerde; 465 gram metamfetamin, 30 gram eroin, 6 uyuşturucu hap, 2 tabanca ve 1 hassas terazi ele geçirildi; 27 şüpheli ise gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklanırken, 15'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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