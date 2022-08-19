İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında; 11 ev ve 2 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskın yapılan adreslerde; 465 gram metamfetamin, 30 gram eroin, 6 uyuşturucu hap, 2 tabanca ve 1 hassas terazi ele geçirildi; 27 şüpheli ise gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklanırken, 15'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 12 tutuklama - Son Dakika

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